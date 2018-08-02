На церемонию присяги премьера Пакистана не пригласят иностранных делегатов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг — РИА Новости. Церемония принесения присяги новым премьер-министром Пакистана Имраном Ханом 11 августа пройдет в отсутствие иностранных делегаций, сообщил в четверг официальный представитель победившей на парламентских выборах в стране партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Фавад Чоудхури.

"Председатель PTI (Имран Хан) распорядился, чтобы церемония была предельно простой и не вычурной. Мы не будем приглашать кого-либо из иностранных чиновников", — сказал Чоудхури журналистам в Исламабаде. Его слова приводит телеканал Geo TV

Представитель "Техрик-е-Инсаф" отметил, что на церемонии будут присутствовать несколько иностранных гостей, однако в данном случае речь идет лишь о близких друзьях Имрана Хана. "Церемония будет исключительно национальным событием", — заверил Чоудхури.

Выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Пакистана, а также в региональные законодательные органы страны прошли 25 июля. По результатам голосования "Техрик-е-Инсаф" получила 115 из 272 мест в парламенте, не набрав простого большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства. По этой причине вскоре после оглашения предварительных итогов выборов "Техрик-е-Инсаф" вступила переговоры с другими политическими объединениями и независимыми кандидатами в целях создания правящей коалиции.

Две другие крупные партии: "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие в парламенте 64 и 43 места соответственно, договорились выработать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новое правительство.

За плечами 65-летнего лидера партии "Техрик-е-Инсаф" Имрана Хана, который в прошлом прославился как капитан сборной Пакистана по крикету, 22 года политической карьеры. Хан уже заявил, что 11 августа намерен принести присягу в качестве нового премьер-министра страны.