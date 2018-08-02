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В мире

Киев выразил Будапешту протест из-за заявлений венгерского премьера

(обновлено: 11:26 02.08.2018)
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© Depositphotos / BychykhinЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© Depositphotos / Bychykhin

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с "недружественными шагами" Будапешта в отношении Киева, заявила в четверг пресс-служба украинского МИД.

Мужчина на фоне флага Венгрии
© AFP 2018 / Valery Hache
Будапешт ставит блок Киеву: венгерская заноза в украинской политике

"Тридцать первого июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", — говорится в сообщении министерства.

В частности, в МИД Украины заявили о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые диссонируют с политикой Европейского Союза. Венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, "поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины".

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", — заявил украинский МИД.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Igor.Berdin
Да что же это такое. Ну не дают белым и пушистым украинцам украинизировать другие народы. Укр.мова же соловьиная. Почему ни венгры, ни румыны, ни поляки, ни русские не хотят своих детей учить на ней? Все какие то дикари…
11:05
02.08.2018
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oleg
Пошла дележка Украины. Каждый уже присматривает свой кусочек.
11:06
02.08.2018
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