Киев выразил Будапешту протест из-за заявлений венгерского премьера

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с "недружественными шагами" Будапешта в отношении Киева, заявила в четверг пресс-служба украинского МИД.

"Тридцать первого июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", — говорится в сообщении министерства.

В частности, в МИД Украины заявили о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые диссонируют с политикой Европейского Союза. Венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, "поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины".

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", — заявил украинский МИД.