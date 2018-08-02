Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с китайским коллегой Ван И в Сингапуре развитие ситуации вокруг Корейского полуострова, сообщил МИД РФ.

"Проведен обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия в рамках асеаноцентричных механизмов. Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова", — говорится в сообщении ведомства.

Встреча прошла в четверг на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.