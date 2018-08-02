В Госдуме прокомментировали санкции США в отношении двух турецких министров

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки готовы вводить санкции против любой страны, действия которой не вписываются в интересы США, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя санкции США в отношении турецких министров.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В среду минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат замораживанию.

"Есть такая поговорка — у нас, у России, нет лучше союзников, чем армия и военно-морской флот. А у Америки нет лучше союзника, чем доллар Соединенных Штатов Америки… Если будет сильная Европа, они будут против Евросоюза. Усиливается Китай — Китай будет врагом. Если Турция где-то ведет себя не так, как кажется Соединенным Штатам Америки, должна вести, они уже начинают сразу же вводить какие-то санкции, торговые войны или что угодно", — сказал Чепа.

"То, что не попадает в интересы США, против этого всегда будут вестись какие-то определенные действия", — подчеркнул депутат.

Американский пастор Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".