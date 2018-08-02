Глава Минздрава Грузии выразил озабоченность легализацией марихуаны

© AP Photo / Shakh Aivazov Дорога "травка" к обеду. Грузия встречает учения НАТО марихуаной Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко заявил после легализации употребления марихуаны в стране, что ему трудно представить хирурга, учителя или авиадиспетчера по воздействием этого наркотика.

Ранее конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности". Настоятель Кикетской церкви Грузинской православной церкви, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал это решение предательством нации.

"К моему удивлению, у конституционного суда оказалось больше экспертизы в этой области, чем непосредственно у экспертов, которые до сих пор не имеют единой позиции и ведутся дискуссии, основанные на научных утверждениях. Конституционный суд принял то решение, которое он принял. У меня нет права его критиковать. Не хочу представить даже в самом кошмарном сне хирурга под воздействием марихуаны, учителя или авиадиспетчера", — заявил Сергеенко журналистам.