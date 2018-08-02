Минздрав Италии из-за жары ввел "красный" уровень угрозы в 18 городах

РИМ, 2 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Министерство здравоохранения Италии ввело в четверг "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 18 крупнейших городах страны из-за аномальной жары, которая установилась на этой неделе на Апеннинах.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах в северной и центральной Италии, в частности о Риме, Милане, Турине, Венеции, Генуе, Болонье и Флоренции, где ртутный столбик термометра сейчас вплотную подобрался, а кое-где уже превысил 40-градусную отметку.

Синоптики считают, что 2 августа с высокой вероятностью может стать самым жарким днем 2018 года в Италии. Во всяком случае, нынешняя неделя уже является самым "горячим" периодом текущего года. Примечательно, что в настоящее время на Апеннинах отмечен рекордный уровень потребления электроэнергии из-за активного использования кондиционеров и других приборов, обеспечивающих охлаждение воздуха в жилых и рабочих помещениях.

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который сейчас сопровождается исключительно высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Из различных регионов Италии приходят известия о многочисленных случаях получения солнечного удара гражданами, которым пришлось оказывать срочную медицинскую помощь. Из-за аномальной жары люди зачастую теряют сознание, многие, особенно пожилые граждане, были госпитализированы с сильной головной болью, тошнотой и высокой температурой.

В сложившейся ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в так называемую "группу риска", прежде всего, пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.

По данным специализированного итальянского портала Meteo.it, уже в конце текущей недели аномальная может привести к серьезной погодной нестабильности на севере и в центральной части Италии. Это может выразиться в сильных бурях и грозах, которые будут сопровождаться градом и порывистым ветром.