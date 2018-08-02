Российско-армянские соглашения пересматривать не будут, заявил эксперт

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отношения Москвы и Еревана носят особый характер и не завязаны на конкретной персоналии, стороны заинтересованы исполнять принятые по двусторонним соглашениям обязательства, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

На прошлой неделе специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя реакцию российской стороны на ситуацию в республике, заявил, что внутриполитические процессы в Армении не связаны с внешней политикой.

Смена представителя, но не курса

По оценке эксперта, события в Армении являются следствием острой внутриполитической борьбы между представителями старой и новой власти, которая до сих пор не закончилась. По его мнению, весьма вероятно, что Ереван может пойти по пути замены своего представителя в ОДКБ, но это не изменит обязательств в рамках организации и не отразится на двусторонних отношениях с РФ.

"Пока говорить о том, что ситуация с Хачатуровым является спусковым крючком для смены всего внешнеполитического курса Армении, явно преждевременно… Фигура Хачатурова не является какой-то неприкосновенной в Ереване, и самое главное – на ней не завязаны двусторонние отношения. Если будет другой представитель Армении в этой организации, мне кажется, это не должно изменить формат и начинку двусторонних отношений", — заявил Муханов.

Заинтересованность в сотрудничестве

Отношения России и Армении носят стратегический и партнерский характер, и у обеих сторон есть заинтересованность в том, чтобы поддерживать сотрудничество, "обе стороны несколько раз подумают, прежде чем менять соглашения, которые уже давно подписаны и действуют", считает эксперт.

"Если мы посмотрим на условия определенных соглашений, на формат соглашений между Москвой и Ереваном, особенно в военно-технической области, там есть много позиций достаточно льготного характера. Поставки вооружений происходят по сниженным ценам, и отношения в этой области между Москвой и Ереваном отличаются, например, от аналогичных отношений с целым рядом других стран", — заявил Муханов.

Муханов также отметил важность для Армении вопросов безопасности, охраны границ и поддержания стабильности в зоне нагорно-карабахского конфликта. "Все это демонстрирует высокую заинтересованность Еревана в сохранении военно-технического взаимодействия, военно-политического альянса с Москвой", — добавил он.