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В мире

Врачи не нашли следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Сюжет:
Убийство российских журналистов в ЦАР (91)
(обновлено: 10:59 02.08.2018)
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© REUTERS / Siegfried Modola/File PhotoОбщий вид столицы Центральноафриканской республики БангиОбщий вид столицы Центральноафриканской республики Банги
© REUTERS / Siegfried Modola/File Photo

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При осмотре тел журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), следов пыток не обнаружено, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал
По ее словам, местные врачи нашли только огнестрельные ранения.

Во вторник в ЦАР обнаружили тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Все трое работали там от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского и снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Несколько африканских информационных сайтов обнародовали две фотографии, на одной из которых журналист Максим Шевченко и глава "МБХ-медиа" Вероника Куцылло, лично знавшие погибших, предварительно опознали Джемаля и Расторгуева. При этом эксперт-криминалист Сергей Мятюгин после изучения снимков заявил РИА Новости, что на телах погибших заметны следы пыток.

Что произошло в ЦАР

Первые данные об обнаружении в Африке тел троих человек с пресс-картами (предположительно, выходцев из России) стали поступать во второй половине вторника.

Ручные гранаты в ЦАР. Архивное фото
© AFP 2018 / Marco Longari
Гибель журналистов в ЦАР два дня спустя: картина происшествия еще не полная
Позже источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.

Цель нападения на журналистов не установлена. По одной из версий, это могло быть ограбление. Местный чиновник сообщил, что нападавших было около десяти человек и все они говорили по-арабски.

СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего. Ведомство также окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину.

Обстановка в ЦАР

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти с 2003 года.

Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
ЦУР: погибшие российские журналисты хотели попасть на базу Беренго
Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".

По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД России были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, поэтому посещение страны сопряжено с большими рисками.

По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира, ЦАР занимает 155-ю строчку из 163. Ниже идут Сомали, Судан, Ирак, на последнем месте — Сирия.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
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В мире
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9 пользователей оставили 11 комментариев
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9txsh
О.Бычкова
― Хорошо. Поняла. Очень коротко: мы от нового Путина чего ждем или не ждем?
О.Джемаль
― Я лично от Путина ничего не жду. Я просто жду либо смерти этого человека по естественным причинам либо то, что он в ходе какой-то революции или гражданской войны будет убит, ну, как, например, Николай II. Больше мне от него ничего не надо.
10:06
02.08.2018
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Антон Ваксель9txsh
9txsh, каждый, кто чего-нибудь ждёт, чего-нибудь дождётся. Но не всегда того, чего ждёт.
10:24
02.08.2018
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