В Шанхае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Джондари"

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Метеорологический центр Шанхая в четверг объявил "желтый" уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Джондари".

Как следует из опубликованного сообщения центра, на территории всего города будет действовать "желтый" уровень, а в приморских районах Чунмин, Цзиньшань и Пудун объявлен предпоследний, "оранжевый", уровень опасности.

Власти города уже запустили механизм экстренного реагирования третьего уровня.

По прогнозам синоптиков, под влиянием "Джондари" ночью в четверг и до пятницы максимальные порывы ветра в Шанхае достигнут 7-8 баллов, а в приморских районах – до 9-10 баллов.

Ранее тайфун "Джондари", обрушившийся на центральные и западные части Японии, за два дня привел к травмам 24 человек. Тайфун накрыл районы, пострадавшие недавно от оползней и наводнений, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.