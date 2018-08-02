В Японии российского капитана шхуны задержали за браконьерство

ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Японские власти задержали у острова Хоккайдо российского гражданина — капитана судна SK-1 под флагом Того — за незаконный лов рыбы в японской исключительной экономической зоне, сообщили РИА Новости по телефону в управлении береговой охраны города Монбэцу.

Россиянин Иван Кучеренко удерживается в настоящее время в этом городе, ведется расследование, уточнили в управлении. Его обвиняют в браконьерстве, вместе с ним на судне в момент задержания 1 августа были еще 10 российских граждан, а также три индонезийца. При попытке задержания судно обратилось в бегство, преследование длилось три часа.

Эти 13 человек находятся сейчас на своем судне у города Монбэцу.

По данным береговой охраны, расследование в отношении Кучеренко продлится до пятницы, после чего он может быть отпущен, если судовладелец заплатит залог. Пока нет данных о том, кто именно является судовладельцем SK-1 водоизмещением 200 тонн.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Саппоро, российских дипломатов информировали о задержании, однако просьбы о содействии ни от властей, ни от задержанного пока не поступало.