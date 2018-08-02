СМИ: переданные КНДР останки американских солдат доставили в США

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Транспортный самолет ВВС США доставил в четверг на американскую землю останки военнослужащих, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных Северной Кореей в рамках выполнения договоренностей саммита в Сингапуре, передает телеканал Fox News.

На авиабазу Хикам на Гавайях были перевезены останки 55 солдат. В торжественной церемонии по этому поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове.

"Я знаю, что президент Трамп благодарен председателю Киму за то, что тот сдержал слово. Но сегодня только начало, и работа не будет завершена, пока все наши павшие герои не будут найдены", — сказал он.

В прошлую пятницу транспортный самолет, на борту которого находились останки 55 американских военных, прибыл из КНДР на американскую авиабазу Осан в Южной Корее. Это стало первым шагом к выполнению договоренностей по этому вопросу, достигнутых на встрече в Сингапуре 12 июня лидерами США и КНДР. В частности, Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны.

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысячи человек. Останки более пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.