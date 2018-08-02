Трех украинских хакеров арестовали в Европе по запросу США

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США обвиняют трех граждан Украины в кибератаках и причастности к хакерской группировке FIN7, также известной как Carbanak, их арестовали в Европе, говорится в опубликованном заявлении американского минюста.
Минюст сообщает, что "граждане Украины Федор Хладырь (Fedir Hladyr), Дмитрий Федоров (Dmytro Fedorov) и Андрей Колпаков (Andrii Kolpakov) являются членами хакерской группировки, известной как FIN7".
В обвинительных заключениях указывается, что члены FIN7 взломали тысячи компьютерных систем и украли миллионы данных с кредитных карт клиентов, которые хакеры использовали сами или перепродавали.
По данным минюста, от действий группировки FIN7с 2015 года пострадали более 100 американских компаний, в том числе рестораны, игровой и гостиничный бизнес.
Каждому из трёх задержанных предъявлены обвинения в 26 уголовных преступлениях, в том числе мошенничестве, взломе компьютеров, краже личных данных.
Грозят десятилетия тюрьмы
Украинцу Федору Гладырю, которого арестовали и содержат под стражей американские власти по подозрению в хакерских взломах, грозят десятилетия тюрьмы, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
Он отметил, что данное дело является "очень сложным", и "пока нет решения, пойдет ли (Гладырь) на сделку с правосудием".
FIN7
Источник, знакомый с ходом следствия, рассказал РИА Новости, что в деле FIN7 будут фигурировать россияне.
"Там и российские (граждане), и разные, там много-много всех разных… Я практически гарантирую, что большой процент, даже до 40% это будут россияне", — сказал собеседник агентства.