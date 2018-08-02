Пострадавший при крушении самолета в Мексике пилот пришел в сознание

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Пилот потерпевшего аварию в Мексике самолета пришел в сознание, сообщил в среду генеральный директор службы гражданской обороны страны Рикардо де ла Крус.

Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большая часть из них уже выписана по домам.

"Мы говорили с пилотом, который, как вы знаете, находился в критическом состоянии. Ему сделали очень удачную операцию, и сейчас он в пришел в сознание", — заявил де ла Крус на пресс-конференции в Дуранго.

По его словам, врачи дают положительный прогноз на выздоровление пилота.