ГП Венесуэлы открыла дело после отключений электроэнергии

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в связи с массовыми отключениями электричества, имевшими место 31 июля в столице и нескольких штатах.

"Открыто уголовное расследование по отключениям электричества в Каракасе и других штатах страны", — приводит ведомство высказывание своего руководителя Тарек Уильяма Сааба в Twitter.

По словам Сааба, речь идет о хищении дорогостоящих стратегических материалов, используемых в электроснабжении, что и приводит к авариям.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о саботаже, который якобы стал причиной массового отключения подачи электричества. По данным министра электрической энергии Луиса Мотты Домингеса, электричество во вторник было отключено примерно на 80% территории Каракаса.

Мадуро и ранее обвинял правые силы и заговорщиков в отключениях электричества. В последние годы во многих штатах Венесуэлы отмечаются частые перебои с электроснабжением, а также вводятся планы экономии электричества. Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе.