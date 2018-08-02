Комитет сената США раскроет показания Бутиной, но без широкой огласки

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Комитет сената США по разведке раскроет по просьбе защиты содержание показаний, которые давала там арестованная в Соединенных Штатах россиянка Мария Бутина, заявил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Я запросил это и согласен (с этим решением – ред.). Расшифровки (показаний – ред.) помогут ей. Она давала показания честно. Они не будут преданы широкой огласке — по крайней мере, на первом этапе", — сказал Дрисколл.

В совместном заявлении председатель комитета Ричард Бурр и его заместитель Марк Уорнер уточнили, что запрашивали разрешение сената на передачу содержания слушаний с участием россиянки заявителям в лице министерства юстиции и адвоката.

Ранее Дрисколл сообщил, что за несколько месяцев до ареста Бутина около восьми часов давала показания в сенате, где представила, по его словам, тысячи документов. Какие именно вопросы ей задавали и какие документы были представлены, он не уточнил.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.