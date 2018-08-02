Американские СМИ рассказали, как Эр-Рияд добивался отставки Тиллерсона

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон сорвал в 2017 году планы Саудовской Аравии и ОАЭ по вторжению в Катар, что могло стать одной из причин его отставки, сообщает портал Intercept со ссылкой на источники в американской разведке и госдепе.

Согласно собеседникам издания, Саудовская Аравия при поддержке ОАЭ летом 2017 года готовила военное вторжение в Катар, предусматривавший захват столицы — Дохи. Сообщается, что разведка Катара узнала о готовящемся вторжении в начале лета 2017 года, после чего проинформировало об этом госсекретаря США. Тиллерсон настойчиво возражал против возможной интервенции, и в результате Эр-Рияд отказался от этих планов.

По мнению Intercept, действия Тиллерсона объясняют, почему Саудовская Аравия и ОАЭ стали энергично лоббировать его отставку, о чем в последние месяцы сообщали СМИ. В частности, New York Times писала, что посол ОАЭ в Вашингтоне знал об уходе Тиллерсона за несколько месяцев до объявленной в марте отставки.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня 2017 года разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.