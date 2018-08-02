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Таксисты в Мадриде и Барселоне прекратили забастовку против Uber

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© РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц городаБастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 2 авг – РИА Новости. Барселонские таксисты приняли решение прекратить забастовку, которая продолжалась неделю и распространилась на другие города Испании. О прекращении забастовки заявили и мадридские таксисты федерации Fidetaxi, которые не работают с вечера пятницы, а с понедельника блокировали одну из центральных улиц города – Пасео-де-ла-Кастельяна, где расположено министерство развития.

Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города
© РИА Новости / Елена Шестернина
Забастовка затянулась: в Мадриде таксисты требуют решить вопрос с Uber

Решение было принято после того, как в Мадриде завершилась Национальная конференция транспорта, на которой министр развития Хосе Луис Абалос предложил регионам страны взять на себя распределение разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются Uber и Cabify. К обсуждению конкретных предложений испанское правительство и региональные власти вернутся в сентябре. Тогда же правительство обещает принять новый закон, регулирующий систему VTC.

Хотя по правилам на 30 лицензий такси должно приходиться лишь одно разрешение VTC, эти квоты сейчас повсеместно нарушаются. По данным министерства развития, в Испании выданы 64 тысячи официальных лицензий таксистов и 7 тысяч VTC.

Лицензия такси в Мадриде обходится в 140 тысяч евро, а разрешение VTC — в 35 евро. Лидеры забастовочного движения требуют прекратить выдавать новые разрешения VTC, соблюдать квоты 30 к одному, а также дать региональным властям возможность самим определять политику в этом секторе.

Участник забастовки таксистов в Барселоне пинает автомобиль, работающий с сервисом Uber. 25 июля 2018
© REUTERS / Albert Gea
Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне из-за нападений таксистов
В Барселоне таксисты с прошлой недели блокировали улицу Гран-Виа, в каталонской столице и в Мадриде происходили нападения на автомобили Uber и Cabify, только в столице Испании полиция задержала трех таксистов.

Представители объединения предпринимателей Unauto, которое занимается обеспечением выдачи разрешений VTC, назвали действия таксистов "шантажом". На встрече во вторник в министерстве развития они заявили, что согласны с сохранением пропорции 1/30, но только если не будут отобраны ранее выданные разрешения.

В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Власти города 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. После этого министерство развития Испании подало в суд иск о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.

К забастовке присоединились многие города Испании — Малага, Валенсия, Аликанте, Сарагоса, Ла-Риоха, Севилья, Бильбао, Сантандер, Пальма, Сантьяго-де-Компостела и другие. В Мадриде была объявлена бессрочная забастовка, водители Валенсии перекрыли одну из центральных дорог города. Таксисты не обслуживали аэропорты и вокзалы в ряде городов.

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