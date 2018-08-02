КЗЖ призвал тщательно расследовать гибель российских журналистов в ЦАР

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Базирующаяся в США международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призывает власти Центральноафриканской республики, Россию и ООН тщательно расследовать убийство трех российских журналистов в ЦАР, говорится в заявлении организации.

"Ответственные за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко должны предстать перед правосудием. Власти Центральноафриканской республики, российские власти и ООН должны действовать быстро и провести тщательное и прозрачное расследование этих смертей и гарантировать, что убийства журналистов — самое жестокое средство цензуры — не смогут остаться безнаказанными", — приводятся в сообщении слова координатора CPJ по Африке Анжелы Кинтал.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК России возбудил уголовное дело по статье "убийство". Российское посольство занимается вопросом транспортировки тел погибших на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.