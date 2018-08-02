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СМИ узнали о допросе и похищении российских журналистов перед гибелью в ЦАР

(обновлено: 01:35 02.08.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. Архивное фотоЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. СМИ узнали о похищении и допросе журналистов в Центрально-Африканской Республике перед убийством.

Центральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Fred Dufour
Совбез ООН пока не считает ситуацию в ЦАР вопросом для рассмотрения

Так, портал Palmarescentrafrique.com опубликовал фотографию, на которой предположительно изображены тела Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В материале на сайте указывается со ссылкой на неназванные источники, что убитых журналистов допрашивали.

Фотографии со следами пыток

Центральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Pacome Pabandji
Ходорковский попытался оправдаться за гибель журналистов в ЦАР
Несколько африканских информационных сайтов обнародовали две фотографии, на одной из которых, предположительно, изображены убитые в ЦАР режиссер-документалист Александр Расторгуев и журналист Орхан Джемаль.

При этом, как считает эксперт-криминалист, на одном из фото видны следы пыток. На втором снимке лиц убитых людей не видно.

Между тем опубликовавший одну фотографию сайт Palmarescentrafrique.com неизвестен специалистам. Так, по словам научного сотрудника Центра африканских стран, расположенных к югу от Сахары, французского института международных исследований ИФРИ Тьерри Виркулона, он "в первый раз слышит такое название".

Между тем криминалист, сотрудник частной криминалистической лаборатории Сергей Мятюгин, изучив фотографии, заявил РИА Новости, что на телах погибших заметны следы пыток.

Кто напал

Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
ЦУР: погибшие российские журналисты хотели попасть на базу Беренго
Российских журналистов, снимавших в Центрально-Африканской Республике, по предварительным данным, документальное кино, атаковали десять человек, сообщило Radio Ndeke Luka.

По информации СМИ, на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко напали около шести часов вечера недалеко от Сибута.

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", — заявил местный чиновник Марселин Йойо.

По его словам, все злоумышленники "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

Возможный мотив

Возможным мотивом убийства трех российских журналистов в ЦАР могло стать ограбление на фоне общей обстановки в республике, где уже несколько лет продолжает кровопролитный межрелигиозный конфликт, заявил ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН, эксперт РСМД Василий Филиппов.

По словам Филиппова, после появления в стране французских военных к европейцам ухудшилось отношение. Однако собеседник усомнился, что убийство могло произойти по расовым или религиозным мотивам.

"В ЦАР могут убить и за доллар"

Центральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Fred Dufour
Миссия ООН прокомментировала сообщения о пытках погибших в ЦАР журналистов
Центрально-Африканская республика — очень бедная страна, там могут убить за любые деньги, однако грабежом промышляют не повстанцы, а мелкие банды, сообщила РИА Новости заведующая Центром изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН Татьяна Денисова.

Руководитель "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин сообщил РИА Новости, что у погибших было при себе порядка 8,5 тысяч долларов. О судьбе этих денег пока ничего не известно.

Коняхин также рассказал, что его настораживало поведение водителя съемочной группы убитых журналистов.

"У меня подозрения появились по поводу шофёра ещё в субботу или воскресенье… Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают, и у нас не было сомнений, но как-то он странно себя повёл, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: "как-то он очень странно себя ведёт, похоже на наводку". Они сказали: " да нет, вроде все нормально". На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив — неожиданно", — сказал Коняхин РИА Новости.

Убийство российских журналистов

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Обстановка в ЦАР

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
Присутствие российских инструкторов в ЦАР никто не скрывал, заявили в МИД
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти с 2003-го.

Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Антибалака".

По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

Правила выживания в Африке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров призвал "строго спросить" за отправку в ЦАР журналистов по турвизам
Журналистам, которые самостоятельно работают в неблагополучных странах, в том числе африканских, необходимо уведомлять посольства России в этих государствах о своих планах, а также найти проводников, которые так или иначе связаны с РФ, заявил РИА Новости военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

"Если едешь в "горячую точку", а тем более в Африку, при этом хочешь добыть информацию и вернуться домой живым, то будь добр — поставь в известность посольство России в этой стране. Они, конечно, будут недовольны тем, что вы туда поедете, но всегда вытащат из беды", — сказал Сладков, освещавший боевые действия и волнения в Ираке, Сирии, Афганистане, Зимбабве, Кот-д'Ивуар и других странах.

По словам военного журналиста, перед тем, как отправиться в опасную страну, корреспондентам также необходимо изучить историю репортёрской работы в этой точке.

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