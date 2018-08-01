Чавушоглу дал понять, что США не добьются выдачи пастора с помощью санкций

АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал понять, что требующие выдачи пастора США не добьются этого при помощи санкций.

Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, выдачи которого добивается Вашингтон. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".

"Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов", — написал Чавушоглу в Twitter.

Американский пастор Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".