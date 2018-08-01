Чавушоглу дал понять, что США не добьются выдачи пастора с помощью санкций

АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал понять, что требующие выдачи пастора США не добьются этого при помощи санкций.
"Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов", — написал Чавушоглу в Twitter.
Американский пастор Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".