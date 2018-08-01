АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Анкара ответит на санкции США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".

"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", — написал Чавушоглу в Twitter.