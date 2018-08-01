Турция заявила решительный протест против американских санкций

АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. МИД Турции выразил решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвал США отказаться от этого "неправильного решения".

Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".

"Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране… Мы призываем руководство США отказаться от этого неправильного решения", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости, поскольку США неуважительно вмешиваются в юридическую систему Турции, что противоречит сути отношений между двумя странами.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".