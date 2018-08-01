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Испанские и каталонские власти возобновили диалог, но в жестком тоне

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (605)
(обновлено: 23:26 01.08.2018)
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© AFP 2018 / Pierre-Philippe MarcouИспанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фотоИспанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre-Philippe Marcou

МАДРИД, 1 авг – РИА Новости. На первом за последние семь лет заседании двусторонней комиссии каталонского женералитета и испанского правительства участники не смогли разрешить принципиальные политические разногласия, встреча прошла в жестком тоне, но стала первым шагом на пути совместной работы каталонских и испанских властей.

Председатель правительства Каталонии - Ким Торра. Архивное фото
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар
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"Это была не только искренняя встреча, но и жёсткая", — признал на пресс-конференции советник по внешним связям и институциональным отношениям женералитета Эрнест Марагаль.

По его словам, каталонская сторона пыталась поставить вопросы о "правах человека, возможности, чтобы каталонцы смогли определять свое будущее", о судьбе заключенных, однако представители испанского правительства не готовы были их обсуждать.

"Должно быть другое отношение. Наше понимание значения "двусторонний" различно. Мы требуем создать проект для Каталонии. Даже не использовалось слово "проект", не было реальных предложений испанского государства в отношении нашей страны", — заметил советник.

Он признал, что "не удовлетворен результатами". "Разногласия очевидны. Но мы согласились с проведением комиссий и подкомиссий и посмотрим, куда мы придем", — добавил Марагаль.

Проект есть

Оценки министра территориальной политики Испании Меричель Батет были не столь радикальными. "Это хороший момент, чтобы подтолкнуть проект Каталония. В отличие от предыдущего правительства (Мариано Рахоя), у этого кабинета есть проект для Каталонии", — заверила она.

Участники акции протеста в Барселоне, Испания. Архивное фото
© AFP 2018 / Pau Barrena
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Батет также призвала "восстанавливать диалог, которого не было в течение семи лет". "Да, между нами есть разногласия, но говорить, когда есть противоречия, лучше, чем обмениваться посланиями через СМИ", — добавила министр.

"Цель испанского правительства – быть правительством, которое представляет всех испанских граждан, в том числе всех каталонцев, вне зависимости от их идеологической позиции или мнения по любому вопросу", — заверила Батет.

Она также заявила, что испанское правительство не будет обсуждать в рамках этой комиссии вопрос заключенных каталонских политиков, поскольку он находится в ведении судов и "за рамками компетенций правительства", равно как и вопрос о "самоопределении".

"Правительство Испании четко неоднократно заявляло: не существует права на самоопределение – ни в рамках конституции, ни в международном законодательстве. Места для дискуссии в этом вопросе нет. Но политическую проблему надо решать при помощи политики, политическим силами надо приходить к соглашениям", — сказала Батет.

Каталонские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Итогом встречи стало решение о возобновлении работы всех двусторонних смешанных комиссий и подкомиссий для обсуждения экономических, финансовых проблем, проблем инфраструктуры и так далее.

О возобновлении работы двусторонней комиссии договорились на встрече в июле премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра. За несколько часов до встречи Торра заявил, что если на ней "не будет ответов" по вопросам самоопределения и заключенных политиков, то она станет "дымовой завесой".

Последняя двусторонняя комиссия между каталонским и испанским правительствами состоялась еще в июле 2011 года, когда правительство Испании возглавлял Хосе Луис Родригес Сапатеро, а женералитет – Артур Мас.

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