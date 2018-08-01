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Россияне фигурируют деле о кибератаках группы FIN7, сообщил источник

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© AP Photo / J. David AkeЗдание Министерства юстиции США. Архивное фотоЗдание Министерства юстиции США. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Россияне будут фигурировать в деле о кибератаках хакерской группировки FIN7 (она же Carbanak) на банки по всему миру, заявил в среду РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.

Тюрьма в США. Архивное фото
© AP Photo / Sean Rayford
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В среду минюст США объявил об обвинении трех граждан Украины в кибератаках и об их причастности к хакерской группировке FIN7, также известной как Carbanak. Сообщается, что граждане Украины Федор Гладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков были арестованы в Европе. Гладырь уже был экстрадирован в США и предстанет перед судом 22 октября. Федоров и Колпаков по-прежнему ожидают экстрадиции, первый — в Польше, второй — в Испании. Только в США, по данным американского минюста, FIN7 смогла украсть данные более 15 миллионов кредитных карт.

"Там и российские (граждане), и разные, там много-много всех разных… Я практически гарантирую, что большой процент, даже до 40% это будут россияне", — сказал собеседник агентства.

О том, что в деле фигурирует Россия, свидетельствует и заявление минюста США, где сказано, что группировка использовала подставную компанию Combi Security, чей головной офис, предположительно, находится в России и Израиле.

Рубль в киберпространстве. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Tarasov
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"Одно из излюбленных мест продажи (украинскими хакерами) карточек – это Россия для обналички. То есть еще и в России обналичивать будут. То есть Россия это один из покупателей карточек, их не только в Америке обналичивают", — добавил источник агентства.

Он затруднился ответить на вопрос, есть ли россияне среди организаторов схемы. "Эти нальщики, может, не заработают миллионы, но сотню-другую тысяч долларов они соберут на этих карточках. И таких будет очень много", — уверен собеседник.

По его мнению, американские правоохранители вряд ли будут обращаться к российской стороне.

"Они так не сделают. Они подождут, пока русские хакеры обналичат, потом поедут отдыхать в Польшу, там пообналичат, и там как раз их заберут", — считает собеседник агентства.

Военнослужащие Киберкомандования США. Архивное фото
CC0 / U.S. Army Cyber Command/David Vergun /
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Ранее руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников сообщил РИА Новости, что компания зафиксировала несколько волн успешных фишинговых атак на банки по всему миру, связанных с известной хакерской группировкой Carbanak, несмотря на арест лидера группы весной.

В ночь на 4 июля с корсчета ПИР-банка в ЦБ злоумышленники вывели, по самым скромным подсчетам, более 58 миллионов рублей, сообщила ранее в пятницу газета "Коммерсант". В банке подтвердили факт атаки. По данным главы "Сбербанка" Германа Грефа, атака была совершена группой Carbanak. При этом в самой "Лаборатории Касперского" не могут точно назвать организатора атаки.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин у избирательного участка в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Наместников напомнил, что 26 марта Европол объявил об аресте лидера Carbanak. Считалось, что арест руководителя повлияет на распространенность этих атак. По словам Наместникова, хакеры используют рассылку фишинговых писем со ссылками на документы, содержащие вредоносный код или эксплоиты.

По данным "Лаборатории Касперского", группировка Carbanak ответственна за самую крупную волну атак на банки, которая пришлась на 2014 год. Тогда же она осуществила первую успешную атаку на международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT.

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