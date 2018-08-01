Россияне фигурируют деле о кибератаках группы FIN7, сообщил источник

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Россияне будут фигурировать в деле о кибератаках хакерской группировки FIN7 (она же Carbanak) на банки по всему миру, заявил в среду РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.
"Там и российские (граждане), и разные, там много-много всех разных… Я практически гарантирую, что большой процент, даже до 40% это будут россияне", — сказал собеседник агентства.
О том, что в деле фигурирует Россия, свидетельствует и заявление минюста США, где сказано, что группировка использовала подставную компанию Combi Security, чей головной офис, предположительно, находится в России и Израиле.
Он затруднился ответить на вопрос, есть ли россияне среди организаторов схемы. "Эти нальщики, может, не заработают миллионы, но сотню-другую тысяч долларов они соберут на этих карточках. И таких будет очень много", — уверен собеседник.
По его мнению, американские правоохранители вряд ли будут обращаться к российской стороне.
"Они так не сделают. Они подождут, пока русские хакеры обналичат, потом поедут отдыхать в Польшу, там пообналичат, и там как раз их заберут", — считает собеседник агентства.
В ночь на 4 июля с корсчета ПИР-банка в ЦБ злоумышленники вывели, по самым скромным подсчетам, более 58 миллионов рублей, сообщила ранее в пятницу газета "Коммерсант". В банке подтвердили факт атаки. По данным главы "Сбербанка" Германа Грефа, атака была совершена группой Carbanak. При этом в самой "Лаборатории Касперского" не могут точно назвать организатора атаки.
По данным "Лаборатории Касперского", группировка Carbanak ответственна за самую крупную волну атак на банки, которая пришлась на 2014 год. Тогда же она осуществила первую успешную атаку на международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT.