Новую вспышку Эболы в ДР Конго обнаружили в зоне боевых действий

ЖЕНЕВА, 1 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго обнаружена в зоне боевых действий, у врачей могут возникнуть проблемы с доступом к заболевшим, заявил заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама.

По данным ВОЗ, большинство новых случаев Эболы в провинции Северное Киву были обнаружены в 30 километрах от города Бени.

"Этот новый кластер происходит в условиях, которые значительно отличаются от тех, которые были на северо-западе, где мы работали. Это действующая зона конфликта. Основной проблемой станет безопасный доступ к заболевшему населению", — приводит слова Салама пресс-служба ВОЗ.

Как отмечает ВОЗ, в провинции Северная Киву находятся свыше 1 миллиона перемещенных людей. Она также граничит с Руандой и Угандой, с которыми происходит постоянный торговый обмен и перемещения.

ВОЗ продолжит работать с соседними с ДР Конго странами, чтобы власти страны подготовились к возможному реагированию на вспышку заболевания.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.