Власти Бельгии обсудят критику на введение сбора за проверки безопасности

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Власти Бельгии рассмотрят высказанные журналистским сообществом замечания в связи с введением обязательного сбора за прохождение проверок безопасности перед саммитами ЕС, применение новых мер в будущем может быть скорректировано, сообщил РИА Новости в среду представитель бельгийского МИД.
"В закон 1998 года о выдаче уведомлений безопасности 1 июня 2018 года были внесены поправки в связи с рядом мер, принятыми правительством в рамках борьбы с терроризмом. Действительно, изменение обстановки в плане безопасности привело в последние годы к резкому росту спроса на меры контроля, что потребовало реформы их содержания и оплаты. Возможность запрашивать финансовые взносы для выдачи сертификатов безопасности и уведомлений была первоначально предусмотрена в законодательстве. В настоящее время она применяется благодаря вступлению в силу соответствующего распоряжения", — пояснил представитель МИД Матье Брандерс.
По его словам, "это касается всех профессий, подверженных риску или имеющих доступ к требующим защиты зданиям, в частности ЕС, в том числе при проведении саммитов".
"Осуществление новых мер будет оценено и, при необходимости, может быть скорректировано в будущем. Таким образом, выраженная прессой озабоченность будет представлена в этом контексте коллегии Национального управления безопасности (ANS)", — заверил он.
Национальное управление безопасности является коллегиальным органом, включающим представителей министерств финансов, обороны, внутренних дел, экономики, юстиции. Его секретариат располагается при МИД.