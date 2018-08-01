Власти Бельгии обсудят критику на введение сбора за проверки безопасности

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Власти Бельгии рассмотрят высказанные журналистским сообществом замечания в связи с введением обязательного сбора за прохождение проверок безопасности перед саммитами ЕС, применение новых мер в будущем может быть скорректировано, сообщил РИА Новости в среду представитель бельгийского МИД.

Ранее работающих в Бельгии журналистов уведомили о введении новой платы в размере 50 евро в полугодие за проведение властями проверок и оценок безопасности журналистов, в том числе в преддверии евросаммитов. Нововведение вызвало волну критики со стороны журналистов и профессиональных ассоциаций. Свое неодобрение также высказала Еврокомиссия.

"В закон 1998 года о выдаче уведомлений безопасности 1 июня 2018 года были внесены поправки в связи с рядом мер, принятыми правительством в рамках борьбы с терроризмом. Действительно, изменение обстановки в плане безопасности привело в последние годы к резкому росту спроса на меры контроля, что потребовало реформы их содержания и оплаты. Возможность запрашивать финансовые взносы для выдачи сертификатов безопасности и уведомлений была первоначально предусмотрена в законодательстве. В настоящее время она применяется благодаря вступлению в силу соответствующего распоряжения", — пояснил представитель МИД Матье Брандерс.

По его словам, "это касается всех профессий, подверженных риску или имеющих доступ к требующим защиты зданиям, в частности ЕС, в том числе при проведении саммитов".

"Осуществление новых мер будет оценено и, при необходимости, может быть скорректировано в будущем. Таким образом, выраженная прессой озабоченность будет представлена в этом контексте коллегии Национального управления безопасности (ANS)", — заверил он.

Национальное управление безопасности является коллегиальным органом, включающим представителей министерств финансов, обороны, внутренних дел, экономики, юстиции. Его секретариат располагается при МИД.