СМИ заявили о похищении и допросе журналистов в ЦАР перед убийством

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. СМИ узнали о похищении и допросе журналистов в Центрально-Африканской Республике перед убийством.

Так, портал Palmarescentrafrique.com опубликовал фотографию, на которой предположительно изображены тела Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В материале на сайте указывается со ссылкой на неназванные источники, что убитых журналистов допрашивали.

"Следы пыток"

Эксперт-криминалист Сергей Мятюгин выразил мнение, что на снимке видны следы пыток.

"Особенно выделяются несколько порезов на втором теле…", — сказал специалист, отметив, что нужно учитывать, что выводы делает только на основе снимков.

Кроме того, по его словам, привлекают внимание нестандартные раны, которые могут свидетельствовать об использовании оружия мелкого калибра. "Многого на фотографиях не видно. Привлекают внимание странные отметины…", сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, вызывает немало вопросов также и то, что на снимках мало крови. Криминалист сделал ещё ряд замечаний, которые могут говорить о возможности пыток. Их РИА Новости не публикует по этическим соображениям.

Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро заявил, что разговор о возможных пытках убитых журналистов до завершения следствия является лишь спекуляцией.

Собеседник агентства призвал дождаться результатов экспертизы.

Убийство российских журналистов

Ранее МИД сообщил, что в понедельник в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.