Миссия ООН прокомментировала сообщения о пытках погибших в ЦАР журналистов

ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Разговор о возможных пытках, которым подвергались погибшие в ЦАР российские журналисты, до завершения следствия является лишь спекуляцией, сказал РИА Новости представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.
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