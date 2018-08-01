Миссия ООН прокомментировала сообщения о пытках погибших в ЦАР журналистов

ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Разговор о возможных пытках, которым подвергались погибшие в ЦАР российские журналисты, до завершения следствия является лишь спекуляцией, сказал РИА Новости представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро.

"Для того чтобы ответить на вопрос, пытали или нет российских журналистов, нужно дождаться результатов экспертизы. Полиция ЦАР и MINUSCA сообща работают над расследованием этого серьёзного происшествия. Идёт следствие, и все разговоры о пытках или их отсутствии будут спекуляцией", — сказал собеседник агентства.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо рассчитывать не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.