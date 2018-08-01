В Киеве число отравившихся после употребления шаурмы выросло до 70

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Число отравившихся после употребления шаурмы в Киеве увеличилось до 70, предварительный диагноз — сальмонеллез, сообщила в среду пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
"По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) 1 августа 2018 года в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе десять случаев среди детей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, среди пострадавших также беременная женщина. "Предварительный диагноз — сальмонеллез", — добавили в Госпотребслужбы.