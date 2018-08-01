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Опубликовано фото погибших в ЦАР журналистов со следами пыток

Сюжет:
Убийство российских журналистов в ЦАР (85)
(обновлено: 22:29 01.08.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Несколько африканских информационных сайтов обнародовали две фотографии, на одной из которых предположительно изображены убитые в ЦАР режиссер-документалист Александр Расторгуев и журналист Орхан Джемаль.

© Фото : palmarescentrafriqueПогибшие в ЦАР российские журналисты со следами пыток
© Фото : palmarescentrafrique
Погибшие в ЦАР российские журналисты со следами пыток

Военные в Центральноафриканской республике. Архивное фото
© AFP 2018 / Florent Vergnes
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При этом, как считает эксперт-криминалист, на одном из фото видны следы  пыток. На втором снимке лиц убитых людей не видно.

Журналист Максим Шевченко подтвердил, что один из погибших на фото — его друг Орхан Джемаль. "Да, на заднем плане Орхан, да будет милостив к нему Всевышний", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава "МБХ-медиа" Вероника Куцылло заявила, что изображенные на снимках люди очень похожи на Расторгуева и Джемаля. "Это фото очень похоже на погибших журналистов, да. То есть люди, изображённые на этом фото, похожи на Сашу и Орхана. Я не могу стопроцентно их опознавать, я не родственник и так далее…", — сказала собеседница агентства.

Военные в Центральноафриканской республике. Архивное фото
© AFP 2018 / Florent Vergnes
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Между тем, опубликовавший одну фотографию сайт Palmarescentrafrique.com неизвестен специалистам. Так, по словам научного сотрудника Центра африканских стран, расположенных к югу от Сахары, французского института международных исследований ИФРИ Тьерри Виркулона, он "в первый раз слышит такое название".

Предполагаемый владелец ресурса Palmarescentrafrique.com, который обозначен в базе данных владельцев сайтов, на вопросы об авторах снимков, подтверждении их подлинности, личностей изображенных, а также времени съемки не ответил, перенаправив на другого человека, который на запрос РИА Новости до сих пор не ответил.

При этом в материале на сайте Palmarescentrafrique.com указывается со ссылкой на неназванные источники, что убитых журналистов допрашивали.

Ручные гранаты в ЦАР. Архивное фото
© AFP 2018 / Marco Longari
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Между тем, криминалист, сотрудник частной криминалистической лаборатории Сергей Мятюгин, изучив фотографии, заявил РИА Новости, что на телах погибших заметны следы пыток. "На телах, обнаруженных в ЦАР, если верить фотографии, действительно заметны следы пыток. Особенно выделяются несколько порезов на втором теле…", — сказал Мятюгин, отметив, что нужно учитывать, что выводы делает только на основе снимков.

Кроме того, по его словам, привлекают внимание нестандартные раны, которые могут свидетельствовать об использовании оружия мелкого калибра. "Многого на фотографиях не видно. Привлекают внимание странные отметины…", сказал эксперт. Кроме того, по его словам, вызывает немало вопросов также и то, что на снимках мало крови. Криминалист сделал ещё ряд замечаний, которые могут говорить о возможности пыток. Их РИА Новости не публикует по этическим соображениям.

Центральноафриканская республика
© AFP 2018 / Fred Dufour
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В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек. Ранее на сайте консульского департамента МИД были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.

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