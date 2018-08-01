Опубликовано фото погибших в ЦАР журналистов со следами пыток

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Несколько африканских информационных сайтов обнародовали две фотографии, на одной из которых предположительно изображены убитые в ЦАР режиссер-документалист Александр Расторгуев и журналист Орхан Джемаль.
Журналист Максим Шевченко подтвердил, что один из погибших на фото — его друг Орхан Джемаль. "Да, на заднем плане Орхан, да будет милостив к нему Всевышний", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь глава "МБХ-медиа" Вероника Куцылло заявила, что изображенные на снимках люди очень похожи на Расторгуева и Джемаля. "Это фото очень похоже на погибших журналистов, да. То есть люди, изображённые на этом фото, похожи на Сашу и Орхана. Я не могу стопроцентно их опознавать, я не родственник и так далее…", — сказала собеседница агентства.
Предполагаемый владелец ресурса Palmarescentrafrique.com, который обозначен в базе данных владельцев сайтов, на вопросы об авторах снимков, подтверждении их подлинности, личностей изображенных, а также времени съемки не ответил, перенаправив на другого человека, который на запрос РИА Новости до сих пор не ответил.
При этом в материале на сайте Palmarescentrafrique.com указывается со ссылкой на неназванные источники, что убитых журналистов допрашивали.
Кроме того, по его словам, привлекают внимание нестандартные раны, которые могут свидетельствовать об использовании оружия мелкого калибра. "Многого на фотографиях не видно. Привлекают внимание странные отметины…", сказал эксперт. Кроме того, по его словам, вызывает немало вопросов также и то, что на снимках мало крови. Криминалист сделал ещё ряд замечаний, которые могут говорить о возможности пыток. Их РИА Новости не публикует по этическим соображениям.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек. Ранее на сайте консульского департамента МИД были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.