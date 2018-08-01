ВОЗ объявила о новой вспышке лихорадки Эбола в Конго

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго.
"Правительство Демократической Республики Конго объявило сегодня, что предварительные лабораторные анализы показали ряд случаев заболевания Эболой в провинции Северное Киву в 2500 километрах от Экваториальной провинции", — сообщила ВОЗ в Twitter.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что организация начала отправлять сотрудников и оборудование в пострадавший регион.
"Эбола является постоянной угрозой для ДРК. Мы будем бороться с этой вспышкой, как боролись с предыдущей", — написал он в микроблоге.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.