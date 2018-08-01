В Мексике ищут "черные ящики" разбившегося самолета

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Власти Мексики пока не обнаружили "черные ящики" потерпевшего аварию в городе Дуранго самолета Embraer 190, следует из коммюнике министерства связи и транспорта.

"В настоящий момент расследование находится в начальной стадии сбора информации и свидетельств, которая включает в себя обнаружение, идентификацию, классификацию и хранение обломком самолета, обнаружение и восстановление бортовых самописцев ("черных ящиков"), — говорится в сообщении ведомства.

Также специально созданная комиссия намерена допросить пассажиров и членов экипажа, наземный персонал аэропорта и диспетчеров, собрать информацию о погодных условиях в момент взлета самолета.

Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большая часть из них уже выписана по домам.