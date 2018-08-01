Лукашенко ответил шуткой на слухи о перенесенном инсульте

МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором воспринял слухи о якобы перенесенном инсульте, сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах сообщил, что Лукашенко должен был посетить после 26 июля с рабочим визитом Гомель, но был госпитализирован с инсультом, а потому, как утверждал портал, с 28 июля не появлялся публично. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что может прокомментировать эту информацию только словом "ерунда".

"Шутки о собственной серьезной болезни Александр Лукашенко воспринял с юмором", — сообщил телеканал.

В эфире ОНТ были показаны кадры беседы главы белорусского государства с одним из чиновников. Разговор шел об уборочной кампании. Обращаясь к чиновнику с поручением, Лукашенко отметил: "В будущем году мне доложишь. Ты ж доживешь до будущего года?…. Ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад и тебя могут "похоронить", — в шутку добавил президент, услышав утвердительный ответ собеседника.

В эфире также были показаны кадры, на которых видно, что Лукашенко смеется, когда один из журналистов рассказывает ему о якобы проблемах со здоровьем. "Подождите, у меня еще "двойник" работает", — добавил Лукашенко.