В Киеве митинг против сноса гаражей закончился стрельбой, есть пострадавший

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Митинг против сноса гаражей в Киеве закончился стрельбой, пострадал мужчина, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на улице Туполева в Святошинском районе. Пострадавший был среди участников акции, которые перекрыли дорогу — водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно — из пневматического оружия", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полиция в Киеве ввела план "перехват" для розыска машины, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.