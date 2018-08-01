Обама примет участие в избирательных кампаниях кандидатов в конгресс США

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама намерен принять участие в избирательных кампаниях кандидатов на выборы в конгресс США от Демократической партии, сообщает пресс-служба 44-го президента.
"Он рассчитывает провести кампанию в нескольких штатах этой осенью", — говорится в распространенном пресс-релизе.
В ходе выборов 6 ноября будет полностью переизбрана палата представителей (всего 435 мест) и на треть сенат конгресса США (33 из 100).
В сообщении также приводится первая часть списка кандидатов в палату представителей и сенат конгресса США, которых будет поддерживать Обама. Вторая часть списка, как ожидается, будет опубликована после завершения праймериз (предварительных внутрипартийных выборов).
В пресс-службе напоминают, что с момента ухода в отставку 20 января 2017 года Обама уже принимал участие в ряде избирательных кампаний и кампаниям по сбору средств для Демократической партии США.
Обама занимал свой пост в 2009-2017 годах.