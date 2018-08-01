Сальвини навестил Берлускони в больнице, чтобы обсудить телевидение

РИМ, 1 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини навестил своего коллегу, экс-премьера страны Сильвио Берлускони, который проходит обследование в одной из миланских больниц, заявил журналистам представитель Сальвини.

Как сообщили итальянские СМИ, Берлускони, являющийся лидером партии "Вперед, Италия", с которой "Лига" выступила в коалиции на мартовских выборах, проходит трехдневное обследование, связанное c перенесенными в последние годы хирургическими вмешательствами. Медицинские проверки носят плановый характер и не требуют госпитализации 81-летнего политика.

В центре разговора Сальвини и Берлускони оказался вопрос с назначением нового председателя совета директоров государственной телерадиокомпании Rai. Ранее итальянское правительство предложило на этот пост известного журналиста Марчелло Фоа, кандидатура которого в среду была заблокирована в итальянском парламенте. Этому способствовал тот факт, что парламентарии от партии Берлускони воздержались от голосования в специальной комиссии по надзору за телекомпанией.