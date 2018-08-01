ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США обвиняют трех граждан Украины в кибератаках и причастности к хакерской группировке FIN7, так же известной как Carbanak, их арестовали в Европе, говорится в опубликованном заявлении минюста США.

"Три высокопоставленных члена развитой международной киберпреступной группировки, работающей в Восточной Европе, были арестованы и в настоящее время находятся под стражей в связи с обвинениями, поданными в окружном суде США в Сиэтле", — сообщил помощник генпрокурора Брайан Бенчковски.

Минюст сообщает, что "граждане Украины Федор Хладырь (Fedir Hladyr), Дмитрий Федоров (Dmytro Fedorov) и Андрей Колпаков (Andrii Kolpakov) являются членами хакерской группировки, известной как FIN7". Ведомство отмечает, что "только в США FIN7 смогла успешно проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, и украсть более 15 миллионов данных кредитных карт клиентов".

Каждого обвиняют по 26 пунктам, в частности, в мошенничестве, взломе компьютеров, краже личных данных. В январе 2018 года по запросу официальных лиц США иностранные власти по отдельности арестовали Хладыря и Федорова. Хладырь был арестован в Дрездене и в настоящее время находится под стражей в американском Сиэтле. Слушания в суде по его делу назначены на 22 октября. Федоров был арестован в Бельско-Бяле (Польша) и до сих пор остается под стражей в этой стране. США ожидают его экстрадиции. В конце июня иностранные власти арестовали Колпакова в Лепе (Испания). Он также до сих пор находится под стражей в Испании, и его могут экстрадировать в США.

Кроме того, по данным американского ведомства, FIN7 "использовала подставную компанию Combi Security, чей головной офис, предположительно, находится в России и Израиле".

Ранее руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников сообщил РИА Новости, что компания зафиксировала несколько волн успешных фишинговых атак на банки по всему миру, связанных с известной хакерской группировкой Carbanak, несмотря на арест лидера группы весной.

В ночь на 4 июля с корсчета ПИР-банка в ЦБ злоумышленники вывели, по самым скромным подсчетам, более 58 миллионов рублей, сообщила ранее в пятницу газета "Коммерсант". В банке подтвердили факт атаки. По данным главы "Сбербанка" Германа Грефа, атака была совершена группой Carbanak. При этом в самой "Лаборатории Касперского" не могут точно назвать организатора атаки.

Наместников напомнил, что 26 марта Европол объявил об аресте лидера Carbanak. Считалось, что арест руководителя повлияет на распространенность этих атак. По словам Наместникова, хакеры используют рассылку фишинговых писем со ссылками на документы, содержащие вредоносный код или эксплоиты.

По данным "Лаборатории Касперского", группировка Carbanak ответственна за самую крупную волну атак на банки, которая пришлась на 2014 год. Тогда же она осуществила первую успешную атаку на международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT.