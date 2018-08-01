В Астане из-под обломков коттеджа извлекли трех строителей

АЛМА-АТА, 1 авг – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под обломков и доставили в больницу трех рабочих, на которых обрушились плиты перекрытия строящегося двухэтажного коттеджа, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
"При невыясненных обстоятельствах произошло обрушение полов перекрытия между первым и вторым этажами. Сначала из-под завалов извлекли рабочих 1970 и 1983 годов рождения, которые были доставлены в больницу. После этого спасатели начали борьбу за жизнь еще одного рабочего, который оставался под обломками и подавал признаки жизни. В результате почти двухчасовой спасательной операции удалось извлечь и его, он тоже госпитализирован", — сообщил Иманкулов.