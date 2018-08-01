США ввели санкции против двух турецких министров

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против глав турецких Минюста и МВД из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, эти чиновники играли ведущую роль в задержании и аресте пастора.

Сандерс отметила, что все находящиеся в юрисдикции США счета и активы министров заморожены.

Отношения США и Турции

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Израиля освобождения Эбру Озкан, которую обвинили в связях с организацией ХАМАС. Взамен Трамп рассчитывал на то, что Турция освободит американского пастора. В результате Израиль 15 июля депортировал Озкан, но Брансон так и остался в Турции.

В минувшее воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты могут потерять надежного союзника в лице Турции.

"Мы не отступим (в связи — ред.) с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона", — цитирует издание Haberturk слова турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что Анкара просила у Вашингтона помощи в возвращении из Израиля турецкой актрисы Эбру Озкан. "Эбру была отпущена на свободу, но ее паспорт конфисковали. Мы спросили, можно ли помочь ее возвращению в Турцию, передав паспорт американцам?" — сказал турецкий президент. При этом он отметил, что Турция не обещала, что вернет Брансона США.

Обвинения против Брансона

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

На прошлой неделе суд в турецкой провинции Измир постановил переместить пастора под домашний арест. Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Ранее тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

В последнее время вопрос о судьбе пастора стал одним из наиболее острых в отношениях США и Турции. Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.