В литовском Каунасе появился инновационный светофор

ВИЛЬНЮС, 1 авг — РИА Новости. Инновационный наземный светофор появился на одном из пешеходных переходов в литовском городе Каунасе, сообщила в среду пресс-служба городского самоуправления.

"На одном из оживленных перекрестков Каунаса оборудован пешеходный переход, который не останется незамеченным даже для тех, кто смотрит в свои мобильные устройства, а не на дорогу. В тротуар вмонтирована светящаяся полоса, изменяющая цвета в зависимости от сигнала светофора", — говорится в сообщении.

Вице-мэр Каунаса Повилас Мачюлис считает, что наземный светофор — это очень простое и заметное решение, актуальное для представителей молодого поколения, "которое не выпускает смартфоны из рук даже идя по улице". По его словам, если новинка принесет пользу, подобные полосы появятся и на других перекрестках.

В пресс-службе добавили, что по статистике в Литве треть ДТП с трагическим исходом происходят именно на пешеходных переходах. Дополнительные средства безопасности, по словам вице-мэра, обязательны.