В США заявили о желании сотрудничать с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. США хотят, чтобы Арктика оставалась "мирной территорией", и рассчитывают на сотрудничество с Россией в этой области, заявил РИА Новости начальник Береговой охраны США адмирал Карл Шульц.
"У нас, США и России, есть уникальные рабочие отношения на уровне Береговой охраны. Мы надеемся, что мы сможем работать с Россией в позитивном ключе. Мы бы хотели, чтобы Арктика оставалась мирной территорией, где бы решались вопросы управления, окружающей среды, безопасности. Думаю, и мы, и россияне заинтересованы в сотрудничестве здесь", — сказал Шульц.
Он напомнил, что США взаимодействуют с Россией по проблемам Арктики на площадках Северотихоокеанского форума Береговой охраны, Арктического совета.
В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США должны вывести "свою игру" в Арктике на новый уровень, в частности, возможно, увеличить присутствие Береговой охраны.
Шульц возглавил Береговую охрану США, которая подчиняется министерству внутренней безопасности страны, в июне 2018 года.
Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике. Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз.