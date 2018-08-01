Кадыров призвал наказать убийц россиян в ЦАР "по законам военного времени"

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Те, кто убил российских журналистов в Центральноафриканской республике, должны понести ответственность за преступление, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Они должны быть наказаны. И лучше, если по законам военного времени! Жестко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева!" — написал Кадыров в Telegram, добавив, что под ногами виновных "должна гореть земля".

Глава Чечни также выразил надежду, что правоохранительные органы и МИД России сделают для этого все возможное.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК России возбудил уголовное дело по статье "убийство".

В российском МИД ранее предупреждали о нежелательности посещения ЦАР, указывая на криминогенную обстановку и бездеятельность правоохранителей.

Ситуация в стране обострилась в конце 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта погибли более тысячи человек, до миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.