Суд в Киеве потребовал заменить Януковичу госадвоката

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева обязал центр предоставления бесплатной правовой помощи заменить назначенного ранее бывшему президенту Украины Виктору Януковичу госадвоката Виктора Овсянникова на другого защитника, заявил в среду в ходе заседания судья.

Ранее в среду Овсянников и частный адвокат Александр Байдык покинули заседание после начала выступления прокурора в рамках судебных прений. Суд объявил перерыв и поручил центру бесплатной правовой помощи обеспечить защиту Януковичу. После перерыва на заседание явился только Овсянников. Однако после продолжения выступления прокурора он вновь покинул зал, выражая протест из-за начала судебных прений.

"Заменить защитника обвиняемого Виктора Федоровича Януковича Овчинникова Виктора Владимировича другим адвокатом. Поручить региональному центру по предоставлению вторичной бесплатной правовой помощи в Киеве… неотложно назначить адвоката для совершения защиты Януковича", — заявил судья.

Суд объявил перерыв в судебном заседании до 10.00 (совпадает с мск) 16 августа. По его словам, в этот день продолжатся судебные прения сторон. Также по словам судьи, прения в случае необходимости могут продолжиться на заседании 17 августа.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.