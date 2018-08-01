ВСУ почти 170 раз нарушили перемирие в Донбассе в июле, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики почти 170 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение июля, ранения получили два мирных жителя, заявил в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"С 1 по 31 июля украинские силовики 168 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив при этом 126 мин калибром 120 миллиметров и 194 мины калибром 82 миллиметра. Два мирных жителя получили ранения, поврежден 51 дом", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.