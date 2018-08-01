Савченко написала письмо Трампу

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, написала письмо президенту США Дональду Трампу.

В нем она отмечает, что только ему под силу противостоять на международной арене Владимиру Путину, а также просит помочь в освобождении осужденных в России украинцев.

"Прошу сделать все возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", — говорится в письме, опубликованном на странице Савченко в Facebook.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. В июле российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить заключенного Максима Одинцова, но ее не допустили к нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Ранее в июле Москалькова сообщала, что они с украинской коллегой Людмилой Денисовой обмениваются обращениями, диалог идет посредством переписки. Российский омбудсмен заявляла, что постоянно получает письма от Денисовой.