Ветер едва не стал причиной гибели 103 человек на борту самолета в Мексике

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. "Чудом в Дуранго" окрестили мексиканские СМИ события 31 июля в аэропорту этого города, где разбился самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico со 103 людьми на борту.
В самолете находились и иностранцы. По данным губернатора Дуранго Хосе Росаса Аиспуро, этим рейсом летели граждане Испании и США. Сейчас им оказывается помощь в восстановлении утраченных документов. Как ранее сообщили РИА Новости в консульстве России в Мехико, россиян на потерпевшем аварию борту не было.
Удар ветра
Предварительно установлено, что причиной аварии стал сильный порыв ветра, сообщил Аиспуро.
Большая часть пассажиров и члены экипажа, несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно.
Комиссия начинает работу
Власти Мексики сразу после аварии объявили о создании комиссии для расследования причин аварии.
Как сообщил в среду министр связи и транспорта Хосе Руис Эспарса, в первую очередь сейчас власти волнует вопрос здоровья пострадавших. "Что касается происшедшего на рейсе АМ2431, будет необходимо дождаться результатов расследования. Приоритетом сейчас является помощь пострадавшим пассажирам во всем необходимом", – приводит минтранс Мексики слова Эспарсы.
При этом директор Aeromexico Андрес Конеса заявил, что пока предварительных выводов о причинах аварии нет.
Доля везения
Генеральный секретарь Партии национального действия (ПНД) Мексики в штате Дуранго Ромуло Кампусано, который находился в самолете, рассказал, как развивались события. По его словам, самолет набрал скорость, начал отрываться от земли и вдруг буквально упал. "Были два сильных удара, потом самолет загорелся", — сказал политик.
Пассажиры, придя в себя, начали покидать салон через главную дверь. "Самолет практически лежал на земле, поэтому прыгать не пришлось. На уровне выхода еще был небольшой холм", — заметил Кампусано.