Ветер едва не стал причиной гибели 103 человек на борту самолета в Мексике

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. "Чудом в Дуранго" окрестили мексиканские СМИ события 31 июля в аэропорту этого города, где разбился самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico со 103 людьми на борту.

По последним данным, несмотря на падение на землю и начавшийся затем пожар, никто из 99 пассажиров и четырех членов экипажа не погиб. В тяжелом, но стабильном состоянии находится один пилот. Ему уже сделали операцию. Сейчас в больницах остаются 20 пострадавших пассажиров, сообщило министерство здравоохранения штата.

В самолете находились и иностранцы. По данным губернатора Дуранго Хосе Росаса Аиспуро, этим рейсом летели граждане Испании и США. Сейчас им оказывается помощь в восстановлении утраченных документов. Как ранее сообщили РИА Новости в консульстве России в Мехико, россиян на потерпевшем аварию борту не было.

Удар ветра

Предварительно установлено, что причиной аварии стал сильный порыв ветра, сообщил Аиспуро.

Лайнер должен был вылететь в Мехико в 16.00 вторника (00.00 среды мск) в непогоду, которая резко обрушилась на Дуранго. При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом. В результате происшествия самолет Embraer 190 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 300 метров и загорелся.

Большая часть пассажиров и члены экипажа, несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно.

Комиссия начинает работу

Власти Мексики сразу после аварии объявили о создании комиссии для расследования причин аварии.

По сообщению министерства связи и транспорта, в работе комиссии примут участие представители главного управления гражданской авиации, профессиональных объединений отрасли, а также представители производителя самолета — компании Embraer. Техническую помощь в расследовании окажет также Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Как сообщил в среду министр связи и транспорта Хосе Руис Эспарса, в первую очередь сейчас власти волнует вопрос здоровья пострадавших. "Что касается происшедшего на рейсе АМ2431, будет необходимо дождаться результатов расследования. Приоритетом сейчас является помощь пострадавшим пассажирам во всем необходимом", – приводит минтранс Мексики слова Эспарсы.

При этом директор Aeromexico Андрес Конеса заявил, что пока предварительных выводов о причинах аварии нет.

Доля везения

Эксперты сходятся во мнении, что пассажирам рейса АМ2431 повезло. Эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета России Виктор Галенко отмечает, что судно не успело при взлете набрать высокой скорости. "Самолет попал в сильный нисходящий поток в зоне осадков, его фактически прижало к земле. Это редкое метеорологическое явление", — сказал Галенко РИА Новости.

Генеральный секретарь Партии национального действия (ПНД) Мексики в штате Дуранго Ромуло Кампусано, который находился в самолете, рассказал, как развивались события. По его словам, самолет набрал скорость, начал отрываться от земли и вдруг буквально упал. "Были два сильных удара, потом самолет загорелся", — сказал политик.

Пассажиры, придя в себя, начали покидать салон через главную дверь. "Самолет практически лежал на земле, поэтому прыгать не пришлось. На уровне выхода еще был небольшой холм", — заметил Кампусано.