В МИД Армении прокомментировали внутриполитическую ситуацию в стране

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Внутриполитические процессы в Армении не связаны с внешней политикой, заявил в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя реакцию российской стороны на ситуацию в республике.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.

"Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства. Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении", — говорится в распространенном МИД ответе Балаяна на вопрос агентства "Арминфо".

По словам пресс-секретаря, армянская сторона подтверждает, что ее внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС. "Мы неукоснительно следуем объявленному курсу", — сказал Балаян.

На прошлой неделе специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В пятницу бывшего главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Его объявили в розыск. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Суд освободил его под залог.