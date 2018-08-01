Янукович потребовал встречи с госадвокатом в России

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный требует встречи в РФ с назначенным Киевом госадвокатом Виктором Овсянниковым для согласования позиции защиты по делу о госизмене.

Ранее центр бесплатной правовой помощи назначил Януковичу очередного госадвоката Виктора Овсянникова.

"Янукович передал личное поручение адвокату Виктору Овсянникову, назначенному центром бесплатной правовой помощи для участия в Оболонском райсуде", — написал Сердюк на своей странице в Facebook. Адвокат также обнародовал фотокопию поручения экс-президента, в котором Янукович требует встречи с адвокатом в РФ.

"Обращаюсь к адвокату Овсянникову Виктору Владимировичу и поручаю неотложно обеспечить встречу для согласования правовой позиции со мной, в связи с этим немедленно вылететь в Российскую Федерацию", — говорится в поручении, которое опубликовал Сердюк на своей странице в Facebook. В фотокопии говорится, что Янукович требует встречи с адвокатом в Ростове-на-Дону.