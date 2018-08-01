СМИ сообщили о гибели человека во время протестов в Зимбабве

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Один человек погиб в Зимбабве, где проходят протесты на фоне прошедших выборов, сообщает информационный портал Source.

Как пишет портал, протестующий был, предположительно, застрелен армией страны. Как отмечает Source, на военнослужащих, которые стреляют по протестующим, надеты маски.

Ранее местные СМИ сообщили, что военная техника прибывает в столицу Зимбабве Хараре, раздаются выстрелы. Кроме того, ранее телеканал eNCA сообщил, что несколько человек пострадали от резиновых пуль.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.