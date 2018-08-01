В Греции родственники погибших при пожарах подали первый иск к властям

Дым от лесных пожаров в Греции. 23 июля 2018 года

Дым от лесных пожаров в Греции. 23 июля 2018 года

АФИНЫ, 1 авг — РИА Новости. Первый иск от родственников жертв обрушившегося на восточную Аттику пожара, в котором погибли 90 человек, поступил в прокуратуру суда Афин, сообщает Sputnik Греция.

Иск подан против генерального секретаря по гражданской защиты министерства защиты граждан Янниса Капакиса, губернатора столичной области Аттика Рены Дуру, мэра города Марафон Илиаса Псинакиса, чиновников службы гражданской защиты Аттики и муниципалитета Марафон, ответственных офицеров пожарной службы Восточной Аттики, ряда чиновников полиции Греции и "против тех, кто несет ответственность за трагические события".

Иск был подан адвокатом, который представляет трех родственников двух жертв, погибших в курортном поселке Неос Вутзас.

Истцы требуют привлечь к ответственности лиц, ответственных непредумышленное убийство, поджог леса по неосторожности, причинение травм и других правонарушениях.

В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли около 90 человек, травмы получили почти 190 человек.